Al via il secondo appuntamento del Laboratorio Diocesano della Formazione a Corato

Si svolgerà oggi 23 febbraio

Corato - lunedì 23 febbraio 2026 10.34 Comunicato Stampa
Il Settore Adulti dell'Azione Cattolica diocesana organizza il secondo appuntamento del Laboratorio Diocesano della Formazione, che si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 19:30 presso la Casa di Spiritualità Oasi di Nazareth, a Corato. È possibile partecipare all'iniziativa compilando il modulo al seguente link

L'incontro si aprirà con un breve momento di preghiera guidato da Mons. Giuseppe Pavone, Assistente diocesano unitario di AC, e proseguirà con il saluto di Maria Lanotte, Presidente diocesana AC.

A seguire si apriranno i lavori del Laboratorio affidati alla dottoressa Maria Rosaria Attini, psicologa e psicoterapeuta e incaricata del Settore Adulti presso la Delegazione Regionale AC.

«Il Laboratorio – si legge in una comunicazione della Presidenza diocesana di Azione Cattolica - affronterà la fragilità che caratterizza l'essere umano come fonte di ricchezza per la comunità e per i gruppi; è nel riconoscerci fragili, infatti, che si gioca la verità delle relazioni e della fede. Le nostre comunità a volte faticano ad essere casa confortevole per tutti. Vogliamo allargare la prospettiva delle nostre comunità e dei nostri gruppi di Ac, chiedendoci come accogliere le fragilità di tutti, come renderci gruppi e comunità accoglienti? Quanti e quali pregiudizi ancora ci accompagnano? Quali luoghi comuni da sfatare e superare? Tante domande abitano il nostro cuore… È per rispondere insieme a questi interrogativi che vogliamo, allora, formarci affinché le "specialità" di ognuno possano diventare motore per comunità… "speciali". L'appuntamento è rivolto ai responsabili parrocchiali e diocesani, agli animatori, agli educatori, agli adulti e ai giovani interessati alla tematica».
