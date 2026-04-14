Ambulanza bloccata al passaggio a livello. Fratelli d’Italia Corato: «Un protocollo per garantire il transito dei mezzi di soccorso»

Un recente episodio ha riportato al centro dell'attenzione una criticità che i residenti di via Bagnatoio denunciano da anni: un passaggio a livello che, in assenza di viabilità alternativa, finisce per isolare un'intera zona della città. Un mezzo di soccorso, diretto a intervenire su un'emergenza sanitaria, è rimasto fermo per diversi minuti davanti alle sbarre abbassate, senza possibilità di raggiungere tempestivamente il paziente. Un ritardo che, in situazioni di urgenza, può avere conseguenze estremamente gravi.Si tratta di una problematica strutturale mai realmente affrontata, che continua a creare disagi quotidiani ai cittadini e, nei casi più critici, a mettere a rischio la sicurezza e la salute. L'Amministrazione comunale ha recentemente avviato l'iter per la realizzazione di una strada alternativa, un intervento certamente necessario ma che arriva solo alla fine del mandato amministrativo.Nel frattempo,ritiene indispensabile intervenire con misure immediate e concrete:«La proposta è chiara: il Comune deve farsi promotore di un tavolo operativo tra Ferrotramviaria e la centrale operativa del 118, sollecitando con urgenza la definizione di un protocollo condiviso che consenta, in caso di emergenza, di attivare tempestivamente procedure utili a garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.In particolare, è fondamentale che tali procedure vengano attivate già al momento della richiesta di intervento, evitando che le ambulanze si trovino bloccate davanti al passaggio a livello».Accanto a questa misura, Fratelli d'Italia Corato propone inoltre l'installazione di sistemi di segnalazione intelligenti, in grado di informare in tempo reale cittadini e automobilisti sullo stato di apertura o chiusura del passaggio a livello, riducendo disagi e criticità.Di fronte a episodi come questo non bastano annunci o interventi tardivi. Mentre qualcuno parla di 'rinnovamento e cambiamento', è lecito chiedersi perché queste soluzioni non siano state adottate nei cinque anni appena trascorsi. I cittadini hanno bisogno di risposte immediate, non di slogan.Fratelli d'Italia Corato ribadisce la necessità di agire subito, con interventi concreti e realizzabili, per garantire sicurezza, efficienza e rispetto per tutti i cittadini.