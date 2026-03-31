Al via la prima Cicloturistica "Corato Cultivar Bellezza"

Un nuovo appuntamento dedicato allo sport, al territorio e alla valorizzazione paesaggistica sarà presentato ufficialmente a Corato. Mercoledì 1 aprile, alle ore 19:00, la suggestiva cornice della Masseria Scannagatta ospiterà la conferenza stampa di lancio della prima cicloturistica MTB/Gravel "Corato Cultivar Bellezza", in programma il 12 aprile 2026.L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato e si inserisce nel solco delle attività di promozione territoriale legate ai progetti "Corato Cultivar Bellezza" e "Corato Città d'arte", con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale attraverso lo sport.Il percorso, lungo 48 chilometri con un dislivello di circa 480 metri, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle campagne coratine, tra strade rurali, tratti sterrati e scorci tipici dell'Alta Murgia. La manifestazione è aperta anche ai non tesserati e punta a coinvolgere appassionati e curiosi in un'esperienza immersiva tra natura e attività outdoor.Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Corrado De Benedittis, gli assessori Concetta Bucci e Beniamino Marcone e il dirigente Pippo Sciscioli, insieme a Mimmo Del Vecchio, presidente dell'ASD Puglia Challenge, realtà promotrice dell'evento. Prevista inoltre la presenza di Carmine Acquasanta, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, e di Tommaso Depalma, presidente FCI Puglia e Graziano Cennamo, presidente di Pugliarmonica.Atteso anche l'intervento di Angelo Giliberto, presidente del CONI Puglia, la cui partecipazione è in fase di conferma.A moderare l'incontro sarà il redattore Stefano Procacci.Le iscrizioni saranno disponibili sulla piattaforma ICRON secondo le modalità previste dalla federazione. L'evento si candida a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di MTB e gravel, contribuendo a rafforzare l'immagine di Corato come città dinamica, attenta allo sport e alla promozione del territorio.