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Al via la prima Cicloturistica "Corato Cultivar Bellezza"

Domani la conferenza stampa per la presentazione

Corato - martedì 31 marzo 2026 9.56 Comunicato Stampa
Un nuovo appuntamento dedicato allo sport, al territorio e alla valorizzazione paesaggistica sarà presentato ufficialmente a Corato. Mercoledì 1 aprile, alle ore 19:00, la suggestiva cornice della Masseria Scannagatta ospiterà la conferenza stampa di lancio della prima cicloturistica MTB/Gravel "Corato Cultivar Bellezza", in programma il 12 aprile 2026.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato e si inserisce nel solco delle attività di promozione territoriale legate ai progetti "Corato Cultivar Bellezza" e "Corato Città d'arte", con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale attraverso lo sport.

Il percorso, lungo 48 chilometri con un dislivello di circa 480 metri, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle campagne coratine, tra strade rurali, tratti sterrati e scorci tipici dell'Alta Murgia. La manifestazione è aperta anche ai non tesserati e punta a coinvolgere appassionati e curiosi in un'esperienza immersiva tra natura e attività outdoor.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Corrado De Benedittis, gli assessori Concetta Bucci e Beniamino Marcone e il dirigente Pippo Sciscioli, insieme a Mimmo Del Vecchio, presidente dell'ASD Puglia Challenge, realtà promotrice dell'evento. Prevista inoltre la presenza di Carmine Acquasanta, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, e di Tommaso Depalma, presidente FCI Puglia e Graziano Cennamo, presidente di Pugliarmonica.

Atteso anche l'intervento di Angelo Giliberto, presidente del CONI Puglia, la cui partecipazione è in fase di conferma.

A moderare l'incontro sarà il redattore Stefano Procacci.

Le iscrizioni saranno disponibili sulla piattaforma ICRON secondo le modalità previste dalla federazione. L'evento si candida a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di MTB e gravel, contribuendo a rafforzare l'immagine di Corato come città dinamica, attenta allo sport e alla promozione del territorio.
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