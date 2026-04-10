A Corato la partita benefica "Italia vs Brasile - vecchie glorie" dell'AZ Village ASD e "Gli Amici di Lima"

In data 8 aprile 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Verde del comune di Corato, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della "Partita benefica Italia vs Brasile – vecchie glorie" organizzata dall'AZ Village ASD in collaborazione con "Gli Amici di Lima".Presente il direttivo dell'AZ Village ASD, composto da Domenico Zagaria (Presidente), Cristofaro Diaferia (Vice Presidente e Responsabile azioni benefiche) e Rosario Zagaria (Segretario e organizzatore dell'evento),nonchè il Sindaco Corrado De Benedittis, Francesco Zonni della Comunità Indaco, Don Antonio Maldera, Don Francesco Mennea e Francisco Lima in videocall dal Brasile.La partita benefica si svolgerà a Corato, presso lo Stadio Comunale, il 3 maggio 2026, con calcio di inizio alle ore 16.00 e sarà giocata da "vecchie glorie" del calcio italiano e internazionale tra cui Francisco Lima, Aldair, Iaquinta, Tacchinardi, Di Livio, Zaccardo, Legrottaglie, Iuliano, Da Silva, Reginaldo, Geda, Toledo, Matusalem, Esequiel, Ze Maria. Potranno giocare, altresì tutti coloro che vorranno confrontarsi con dei veri campioni del calcio, previa prenotazione. Visto lo spirito benefico della partita, scenderà in campo anche alcuni sacerdoti della Diocesi di Bisceglie-Trani-Barletta.Il ricavato, al netto delle spese, verrà devoluto alla Comunità Indaco di Corato, sostenuta dalla Casa Famiglia della Mamma – ODV, impegnata nel sostegno e nel recupero di minori a rischio di devianza o in difficoltà.Il calcio di inizio sarà preceduto dall'Inno di Mameli suonato dalla prestigiosa Banda della Brigata Pinerolo.La vendita dei biglietti è già iniziata. Gli imprenditori di Corato e dei paesi limitrofi sono invitati a partecipare attivamente all'evento inserendo i loro loghi sulle maglie dei giocatori e sostenendo la Comunità Indaco.