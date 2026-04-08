Liceo Oriani
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Scuola e Lavoro

Pi Greco Day 2026: medaglia di bronzo per il Liceo "Oriani"

I ragazzi si sono cimentati nella risoluzione di quiz matematici basati sulla metodologia del Problem Solving

Corato - mercoledì 8 aprile 2026 10.21 Comunicato Stampa
In occasione del Pi Greco Day 2026, ricorrenza nata nel 1988 dall'intuizione del fisico statunitense Larry Shaw e celebrata lo scorso 14 marzo, il Liceo "Oriani" ha confermato la sua eccellenza nel panorama scolastico nazionale, conquistando un prestigioso terzo posto nella competizione ufficiale promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'iniziativa, realizzata con il prestigioso contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino e volta ad avvicinare i giovani alla matematica, ha visto i nostri studenti misurarsi in una serie di sfide online ad alto contenuto tecnico. I ragazzi si sono cimentati nella risoluzione di quiz matematici basati sulla metodologia del Problem Solving, dove non conta solo la formula, ma la capacità di intuito e il ragionamento logico.

La conquista di questa medaglia di bronzo è la testimonianza della solida preparazione dei nostri liceali e dimostra come la matematica, spesso vista come materia ostica, possa diventare un terreno di gioco stimolante e ricco di soddisfazioni.

La partecipazione a gare e concorsi è una delle numerose attività che il Liceo "Oriani" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il sito web e i profili social.
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