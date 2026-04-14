La giuria del Vinitaly Design Award 2026 premia una coratina

Si è svolta l'11 aprile 2026, al Teatro Ristori di Verona, la cerimonia di premiazione del Vinitaly Design Award, il concorso promosso da VeronaFiere che valorizza il packaging come leva strategica per il posizionamento e l'identità dei brand nei settori wine, spirits, birra e olio extravergine di oliva.Giunto alla 30ª edizione e sotto la direzione artistica di Mario Di Paolo, il premio ha assegnato 94 riconoscimenti, confermando il ruolo sempre più centrale del design nella costruzione del valore percepito e nella capacità di orientare le scelte del consumatore.Tra i progetti premiati anche due lavori firmati dalla designer coratina Rossella D'Oria che, con il suo studio AboutYou (con sede ad Ascoli Piceno), fondato insieme a Daniele Fabiano, ha ottenuto:– un Argento nella categoria Restyling Wines per il vino Il Grifone – Offida DOCG Rosso della cantina Tenuta Cocci Grifoni– il premio Best Sustainability per Manifesto – Orange Wine, sempre per la stessa cantinaEntrambi i progetti sono realizzati con il supporto di con Andrea Castelletti Studio,"Un'etichetta di vino non nasce in un giorno: è il risultato di un confronto continuo in cui cliente, vino e progettista sono parte attiva del processo creativo. Manifesto è il mio progetto del cuore e questo premio conferma che la coerenza ha un valore riconosciuto e apprezzato anche dagli altri. L'emozione provata nell'attesa di scoprire il valore del premio mi accompagnerà ancora a lungo", ha dichiarato Rossella D'Oria.Nel corso della sua attività, Rossella D'Oria con AboutYou ha ottenuto ulteriori riconoscimenti per il lavoro di packaging sviluppato per l'azienda di famiglia Terre D'Oria. In particolare, la confezione di olio extravergine di oliva da 500 ml ha ricevuto il Premio Silver della giuria al concorso internazionale Le Forme dell'Olio – Olio Officina, nella sezione Oli Gourmet, oltre a un Premio Speciale per il Valore Educativo. Lo stesso progetto è stato inoltre inserito nella short list del concorso internazionale Leone D'Oro Best Packaging 2025, ottenendo una Menzione Speciale.