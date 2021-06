Al via le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie

La chiesa coratina e in particolare la parrocchia Madonna delle Grazie si apprestano a celebrare la festa in onore della Madonna, che cade il 2 luglio.Una festa molto sentita negli anni trascorsi e che quest'anno torna a riempire i cuori dei fedeli, con particolare attenzione alla preghiera.Per questo motivo, don Antonio Maldera e la comunità parrocchiale hanno allestito un programma che parte dal triduo di preghiera in preparazione alla festa e culmina, il 2 luglio, con la solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo, e con momenti di musica e preghiera.Il triduo inizierà oggi e continuerà secondo il programma che segue.Ore 17 30 - 18 30 ConfessioniOre 18 30 S. RosarioOre 19 00 S. Messa con omelia29 giugno don Franco Lorusso, già vicario zonale di Bisceglie30 giugno don Peppino Lobascio, già vicario zonale di Corato1 luglio don Enzo de Ceglie, vicario episcopale per la pastorale1 luglio ore 20 — 21,30 adorazione eucaristica animata. Segue adorazione silenziosa e confessioni fino alle 22,30Venerdì 2 Luglio solennità della Beata Vergine Maria ss. delle Grazie . Ore 8 00 s. Messa e benedizione delle donne in attesaOre 9 30 s. Messa e benedizione delle mamme e i, loro bambiniOre 19 00 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, con la supplica alla Madonna delle GrazieOre 20 30 Concerto testimonianza "Come un prodigio tour" di Debora VezzaniSabato 3 luglioOre 20 30 concerto all'aperto degli "Juvenes Cantores"Giancarlo Direnzo, pianoforte - Luigi Leo, direttore