Concorso Barca di Santa Maria 2024: è online il nuovo bando per partecipare

Regolamento

carta crespa o velina; legno o canne

Ritorna lo storico concorso della Barca di S. Maria organizzato dal Comune di Corato e dalla Pro Loco "Quadratum". "Una tradizione peculiare e singolare della nostra Città – sottolinea il Presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli – che richiama numerosi visitatori e decora il nostro centro storico. Simbolo di devozione mariana come metafora dell'anima che si fa traghettare verso la Madonna, è stata immagine tipica già delle prime comunità cristiane. Siamo contenti ed orgogliosi di mantenere fede a questa iniziativa tramandata dai nostri avi e valorizzarla anno dopo anno perché unica nel suo genere. Per questo ringraziamo l'Amministrazione Comunale per il supporto e in particolare l'Assessore al ramo Beniamino Marcone".Oggetto del concorso è la realizzazione di un manufatto che rappresenti la tradizione della Barca di S. Maria e la sua interpretazione attraverso una forma d'arte a scelta. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini come singoli o organizzati in associazioni. Possono altresì partecipare Istituzioni (Scuole, Parrocchie, Associazioni, ecc.) ed Attività Commerciali. Ogni partecipante può presentare al concorso un solo manufatto.Le barche in concorso devono essere realizzate esclusivamente utilizzando:Le dimensioni delle barche da esporre non devono essere inferiori a cm. 100 e superiori a cm. 300 di lunghezza, e non inferiori a cm. 50 e superiori a cm. 150 di larghezza e comunque devono essere illuminate all'interno., secondo ildisponibile e scaricabile dal sito: www.comune.corato.ba.it www.prolococorato.it , con allegata fotografia del manufatto da esporre con relative dimensioni corrispondenti a quelle sopra citate,e consegnare le barche, in Piazza Sedile presso la sede della Pro Loco "Quadratum",per consentirne il montaggio.Sulle pagine social del "Comune di Corato" e della Pro Loco "Quadratum" sarà pubblicata una galleria dedicata dei partecipanti.Le barche di S. Maria saranno valutate dalla apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri:-originalità–realizzazione-qualità estetica-creatività. La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di non ammettere al concorso le barche che non hanno i requisiti richiesti, dandone motivata giustificazione. Saranno escluse, altresì, le barche già candidate ai concorsi precedenti.Al primo classificato sarà assegnato un premio di 300 euro; al secondo classificato, un premio di 150 euro, al terzo classificato, un premio di 100 euro. In caso di ex – aequo, i relativi premi saranno divisi in parti uguali. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.