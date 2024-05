L’Infopoint riapre i battenti e viene inaugurato ufficialmente

Viene dunque affidato all'Unione delle Pro Loco Pugliesi, che già gestisce altri Infopoint tra cui alcuni strategici come quelli dei Porti di Bari, Brindisi, Monopoli.Presente questo pomeriggio con il suo Presidente Rocco Lauciello, UNPLI Puglia ha ricordato come importante sia stata la possibilità di poter aprire questo ufficio grazie alla presenza sul territorio di una Pro Loco autenticamente attiva come quella coratina.L'auspicio rimane dunque quello di poter vedere questo Infopoint brillare in rete con gli altri a livello regionale e offrire un contributo fattivo alla promozione del patrimonio materiale ed immateriale della città.L'Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco Corrado De Benedittis, il Vicesindaco ed Assessore alla Cultura Beniamino Marcone e l'Assessore alle Attività Produttive con delega al Turismo Concetta Bucci insieme al resto della Giunta e con il Dirigente agli Affari Generali Avv. Giuseppe Sciscioli, ha espresso viva soddisfazione sottolineando come l'apertura di questo portone segua l'idea di portare un graduale rilancio della Città e un rinnovato dialogo con l'esterno.Per quanto concerne l'Infopoint ha reputato naturale affidare la gestione ad UNPLI Puglia con la Pro Loco coratina visto il profilo e la storia nella gestione di questi centri sul territorio. L'obiettivo ora è dare a Corato una vocazione turistica da esprimere in tutte le sue forme comunicative ed iniziative possibili, visto il suo posizionamento nell'area murgiana e la centralità rispetto a punti di interesse turistico nazionale ed internazionale.Felicità ed orgoglio sono stati infine espressi dalla Presidenza della Pro Loco "Quadratum" con il suo Presidente Gerardo Strippoli ed il Vicepresidente Alberto Iurilli per questo ritorno alla gestione dell'ufficio di informazione turistica in quanto sentinella attiva del territorio e custode di tradizioni.Il turismo si sta muovendo con molta velocità e Corato abbraccia già vari suoi segmenti, come dimostrano i dati rilevati: turismo delle radici, turismo culturale, turismo enogastronomico, turismo lento e cammini, turismo d'affari e turismo religioso.Con questa azione l'attività di informazione ed accoglienza turistica viene istituzionalizzata.Le Pro Loco così risultano anche facilitatori di servizi per le Amministrazioni comunali, anche con un oggettivo risparmio economico.Sono già attive le pagine Facebook ed Instagram dell'ufficio, come la sua e-mail infopointcorato@gmail.comL'Infopoint è situato in Piazza Sedile 45 ed è aperto ogni giorno con i seguenti orari:da lunedì a venerdì e domenica 10.00 – 12.30; 18.00 – 20.30sabato 9.30 – 12.30; 17.30 – 20.30