Orizzonti Liberali, una coratina nel primo Direttivo Regionale

Con la costituzione del Direttivo Regionale muove i primi passi anche in Puglia l'associazione Orizzonti Liberali guidata dall'on. Luigi Marattin.«Prende forma la nostra creatura liberal democratica anche in Puglia. La costituzione del Direttivo Regionale segue un percorso di crescita e di strutturazione dell'associazione su tutto il territorio nazionale, con una nuova e giovane classe dirigente mossa dalla volontà di migliorare le condizioni e la qualità di vita dei cittadini pugliesi.": così commenta il coordinatore Matteo Viggiani, originario di Apricena, che guiderà l'intero gruppo pugliese di Orizzonti Liberali dopo esser stato eletto nel congresso regionale dello scorso novembre; ad affiancarlo ci sarà la vice coordinatrice regionale Marilù Barnaba, di Monopoli.Il Direttivo sarà rappresentativo di tutti i territori pugliesi e si avvarrà di svariate competenze, tra cui:- Valerio Potì di Lecce che si occuperà di "Aree tematiche" per approfondire peculiarità e criticità della nostra regione;- Giovanni Campagna, di Apricena (FG), seguirà l'Organizzazione;- Antonio Giammarelli, di Bari, seguirà l'organizzazione politica, politiche comunitarie e mezzogiorno;- Antonio Cavallo, già sindaco di Lizzano (Ta) sarà responsabile delle "Relazioni istituzionali";- Domenico Rogoli, di Mesagne (Br), si interesserà di "Partecipazione, Eventi e Festa regionale";- Angela Lasorsa di Andria (Bat), sarà la responsabile del "Tesseramento";- Simonetta Tullo, di Corato (BA), avrà la delega alla "Famiglia, Inclusione, Parità e Politiche contro la discriminazione".