Giuseppe Di Bartolomeo si candida alla guida di Rimettiamo in moto la città

Giuseppe Di Bartolomeo, capogruppo in consiglio comunale del movimento, eletto nel 2020 ha ufficializzato la sua candidatura al vertice del movimento politico.In un comunicato diffuso afferma «Nei giorni scorsi la scelta è stata comunicata a chi da mesi sta coordinando le attività del movimento e resa nota a tutti i tesserati in prossimità del congresso che si terrà a breve.Credo che Rimettiamo abbia bisogno di nuova energia per rilanciare la propria azione e presenza nel contesto politico locale e per confermarsi a Corato come uno spazio agile in cui poter lasciare la propria impronta per la Città».E aggiunge: «Mi candido perché voglio farlo. Per alzare l'asticella. Per l'ambizione di affrontare questa sfida con il movimento che quasi 5 anni fa mi accolse e mi consentì di iniziare il percorso