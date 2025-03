Presentazione ufficiale dell’Associazione politica “POLIS

Si iniziano a scaldare i motori della politica dato che tra un anno si andra' al voto per il rinnovo dell' amministrazione comunale.Domenica prossima presentazione dell' Associazione Polis un progetto politico condiviso, trasversale, partecipato e aperto a tutti i cittadini di Corato che vogliono essere protagonisti di una nuova stagione politica, uniti dalla ferma volontà di imprimere una svolta alla vita economica, sociale e culturale della Città e smuoverla dall'immobilismo in cui versa.Il nostro progetto , spiegano in un comunicato i rappresentanti del direttivo provvisorio, mira ad implementare e sostenere lo sviluppo economico di tutti i settori conoscendone il valore e la specificità, la crescita sociale e culturale del territorio.I principi alla base della nostra azione saranno: la sostenibilità finanziaria, l'attenzione per l'ambiente, la sicurezza, il dinamismo e pragmatismo, la programmazione e pianificazione, per promuovere il lavoro, la cultura, la solidarietà, la cura e la difesa dei più deboli e, soprattutto, la garanzia di un futuro migliore per le giovani generazioni.Il comune denominatore della nostra azione politica a favore della Città, sarà la competenza.Per questi motivi il gruppo è aperto a tutti coloro i quali, riconoscendosi nei nostri valori fondanti, quei valori che accomunano tutti i moderati, vorranno farne parte attivamente.POLIS fa appello e offre rappresentanza alle varie espressioni della società, soprattutto ai giovani, al mondo produttivo e del lavoro.La sfida è grande, dobbiamo segnare e percorrere nuove strade. Riteniamo essenziale abbandonare le consuetudini che spesso si insinuano nell'agire politico: come il clientelismo, il populismo e la demagogia.Costruiremo insieme, uniti e capaci, un territorio, un ambiente e una Comunità innovativa, sostenibile, coesa, partecipata, fortemente inclusiva, sicura, capace di creare opportunità di lavoro e di crescita per i giovani.