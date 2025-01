Giuseppe Di Bartolomeo e' il nuovo segretario del movimento politico “Rimettiamo in moto la Città”

Il movimento politico "Rimettiamo in moto la Città" ha terminato i lavori congressuali con la prima riunione del nuovo Coordinamento eletto dai Tesserati nella giornata di Domenica 19 Gennaio 2025. Si ringraziano tutte le forze politiche che hanno avuto il piacere di partecipare al Congresso con i propri contributi.Il Coordinamento risulta formato da (in ordine alfabetico): Giuseppe Di Bartolomeo, Alessandro Lamesta, Francesco Mangione, Annalisa Mazzilli, Antonio Pellegrini, Aldo Scarpa, Toni Tota.All'unanimità, il Coordinamento ha eletto le proprie cariche interne:Giuseppe Di Bartolomeo: SegretarioAlessandro Lamesta: Vice-SegretarioAnnalisa Mazzilli: TesoriereLe parole del Segretario Di Bartolomeo: "Ringrazio il movimento per la fiducia riposta. Darò il massimo per valorizzarla, insieme alle persone che compongono la squadra del nuovo Coordinamento, contribuendo all'attività politica di Rimettiamo in moto la Città, già oggi forza di governo protagonista nell'azione amministrativa. L'obiettivo è fare in modo che quanti più Cittadini si avvicinino alla vita politica di Corato consapevoli di poter sempre lasciare la propria impronta e fare la differenza.Un ringraziamento speciale va a Flavia Ferrante che oggi passa il testimone.A lei il merito di aver guidato il movimento dalla sua nascita, passando dalle Amministrative 2020, raggiungendo un importante risultato elettorale.Grazie ad Alessandro Lamesta, Antonio Pellegrini e Aldo Scarpa che con passione hanno accompagnato Rimettiamo in moto la città alla fase congressuale.Grazie infine a tutti coloro che in quel lontano 19 Ottobre 2018 fondarono il movimento con in testa un solo obiettivo: costruire una Corato migliore; la stessa Corato migliore che oggi, giorno per giorno, lavoriamo per realizzare."Ele