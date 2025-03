Citta allo sbando poco vivibile e insicura

Powered by

"Ennesimo episodio di sangue nella nostra città. Corato, che ormai sembra un far west, è sempre più città poco vivibile perché "insicura". La percezione di insicurezza ormai è un vissuto che attanaglia i nostri concittadini.Vissuto, questo, alimentato sempre più dall' assenza di serie politiche sulla sicurezza locale. Noi del Movimento al Contrario invitiamo l' amministrazione attuale a dedicarsi meno al panem et circenses perché di cultura si si vive ma di insicurezza si rischia di morire. Muore anche l' attrattiva della nostra città equiparabile in termini di pericolosità ai comuni del foggiano.