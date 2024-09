All’ospedale Umberto I di Corato arriva “Spiderman”

arriva all'ospedaleper abbracciare i piccoli pazienti dellaL'arrivo a sorpresa di un supereroe in carne e ossa, una presenza ancora più bella e divertente dei personaggi dei "cartoon" che fanno capolino sui muri dei corridoi, ha riempito di gioia e sorrisi la mattinata dei più piccoli.All'incontro hanno partecipato anche i componenti delche hanno consegnato 10 coloratissime aste porta- flebo al, coinvolto in una breve cerimonia assieme alla responsabile della Direzione medica,e al personale dell'unità operativa: un dono graditissimo e utile affinché l'ambiente ospedaliero sia il più possibile a misura di bambino.A chi ha interpretato Spiderman: "Grazie per aver reso più piacevole la permanenza in reparto dei piccoli pazienti".