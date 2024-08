Un tocco di colore dentro, un tappeto di asfalto nuovo fuori. Sono gli interventi di restyling che nei giorni scorsi hanno interessato l'Ospedale "Umberto I" di Corato, in particolare nella Pediatria-Neonatologia ritinteggiata completamente e "popolata" di personaggi Disney sulle pareti, così da rendere più accoglienti gli ambienti di ricovero per i piccoli pazienti e le loro mamme, nello stesso tempo migliorando il comfort per gli operatori sanitari.All'esterno, inoltre, l'Area Tecnica della ASL Bari ha provveduto a riasfaltare – rinnovando anche la segnaletica orizzontale - una porzione di oltre 4mila metri quadri del perimetro ospedaliero, soprattutto per agevolare il percorso dei mezzi di soccorso dall'ingresso sino al Pronto soccorso e l'accesso dell'utenza nelle zone di maggior transito.