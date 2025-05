Alla chiesa dei Cappuccini lo studio di un antico dipinto mariano e un concerto di musica sacra

Domani, sabato 3 maggio, alle ore 19.15, ci si appresta a vivere nella chiesa dei Cappuccini di Corato, in piazza Venezuela 11, un altro evento che si colloca tra devozione mariana, conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.L'hanno promosso lo, in cui gli elementi iconografici risultano significativi e interessanti. L'analisi storica ed estetico-formale dell'opera sarà presentata da, già docente di Storia dell'Arte presso il liceo classico e delle scienze umane "A. Oriani". Si acquisiranno elementi utili a una possibile datazione del dipinto e saranno formulate ipotesi riguardo a connessioni, somiglianze o analogie.Porteranno i loro saluti, presidentessa dell'arciconfraternita, e, presidentessa della suddetta associazione. Sta di fatto che sempre più la chiesa dei Cappuccini, con tutto l'immobile dell'ex convento, in cui è inglobata, si configura come una sorta di scrigno di arte e storia da indagare e da preservare.L'aspetto anche devozionale dell'incontro sarà sottolineato dalla presenza dell'ensemble, diretto dal M°, i cui undici giovani componenti sono specializzati in un vasto repertorio di musica sacra, che hanno avuto modo di eseguire in numerosi concerti in diverse città della Puglia o anche fuori regione.