Aldo Di Gennaro. <span>Foto Riccardo Losappio</span>
Religione

Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito

Nella celebrazione conclusiva dell’Anno Giubilare, il giovane coratino ha ricevuto il ministero dalle mani di Mons. D’Ascenzo: un passo decisivo verso il diaconato e il presbiterato

Corato - lunedì 29 dicembre 2025 11.22
La Chiesa diocesana, e in modo particolare la comunità di Corato, ha vissuto un momento di profonda gioia nella celebrazione vespertina che ieri ha segnato la chiusura dell'Anno Giubilare in Cattedrale a Trani.
Durante la liturgia, presieduta da sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, il giovane Aldo Di Gennaro ha ricevuto il ministero dell'accolitato, un passaggio fondamentale nel cammino verso gli ordini sacri.

L'accolitato rappresenta infatti l'ultimo ministero istituito prima dell'ordinazione diaconale e, successivamente, presbiterale. Un momento che non è solo rito, ma conferma di una chiamata maturata nel tempo, custodita nella preghiera e accompagnata dalla comunità.

Aldo sta completando il suo percorso formativo presso il Seminario Regionale di Molfetta, dove ha approfondito gli studi teologici e la vita comunitaria. Pur provenendo dalla Parrocchia Maria SS. Incoronata di Corato, in questo periodo sta svolgendo il suo servizio pastorale presso la Parrocchia San Magno a Trani, dove ha potuto vivere da vicino la vita della comunità e mettere a frutto i doni ricevuti.

La celebrazione di ieri ha rappresentato per lui, per la sua famiglia e per le comunità che lo accompagnano un segno di speranza e gratitudine.
Un passo che rafforza il cammino vocazionale personale e, allo stesso tempo, arricchisce l'intera diocesi, chiamata a sostenere con la preghiera e la vicinanza i giovani che si preparano al ministero.

Un momento di festa, dunque, che illumina il cammino della Chiesa locale e rinnova la fiducia nel futuro delle vocazioni.
