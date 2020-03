Allerta gialla per venti forti e raffiche di burrasca

Inizio settimana col vento per questo primo lunedì di marzo.La Protezione Civile ha infatti diramato un messaggio di allerta meteo per la giornata di oggi, 2 marzo, e per le successive 24/36 ore, annunciando un codice giallo per venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, tali da poter provocare danni o disagi, in prevalenza dai quadranti meridionali.Situazione meteo che preannuncia un calo delle temperature e maltempo con precipitazioni diffuse a metà settimana.