Allerta meteo su Corato, temporali in arrivo

A partire dalle ore 13.00 di oggi, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo.La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un bollettino di allerta gialla per tutto il territorio regionale che interessa la giornata di oggi a partire dalle 13.00 e per le successive 11 ore con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e sulle zone interne centrali della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.Maltempo anche per la giornata di domani 25 agosto, dalla mezzanotte e per le successive 18 ore, con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, per la giornata di domani.