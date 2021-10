Alta Murgia Pulita, Corato aderisce e chiama a raccolta i cittadini

Il Comune di Corato partecipa all'iniziativa Alta Murgia Pulita, promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, finalizzata a ripulire alcune aree del parco.Nell'ambito di questa iniziativa è stata organizzata una raccolta rifiuti presso la Mediana della Murgia e le aree verdi circostanti.L'appuntamento è, dunque, per questo sabato, 16 ottobre 2021, alle ore 8:30 presso la Pescara dell'Antica.La partecipazione sarà a carattere gratuito e il kit per svolgere il lavoro di pulizia sarà fornito dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia."L'Alta Murgia non è territorio di nessuno. - dichiara il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis - È un luogo di estrema bellezza, tutto da riscoprire e amare. L'iniziativa assunta dal Parco è di estrema importanza e come Comune di Corato siamo ben lieti di esserne parte integrante."Per un migliore coordinamento dell'iniziativa sul territorio, è previsto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei cittadini.Le cittadine e i cittadini interessati potranno compilare il modulo presente al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-alta-murgia-pulita-190483941597 per comunicare la propria adesione.Al fine di favorire l'uso di mezzi collettivi, l'Amministrazione comunale mette a disposizione, gratuitamente, un autobus per il trasporto in area murgiana, previo un cospicuo numero di adesioni che dovranno pervenire entro venerdì 15 ottobre alle ore 13.00.