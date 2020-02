"Alternativamente... Ambiente", alternanza scuola-lavoro con Legambiente

Il programma con gli interventi previsti:



- Saluto ai convenuti e Introduzione ai Lavori: Prof.ssa Angela Adduci, Dirigente Scolastico IISS ""A. Oriani – L. Tandoi"

- Protezione ambientale e cittadinanza attiva: le sfide e le opportunità per i giovani a Corato" a cura di Nadia Saltarelli, Presidente Legambiente-Circolo di Corato "A. Vassallo"

- La situazione ambientale in Puglia e nel Parco dell'Alta Murgia" a cura di Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia e Parco dell'Alta Murgia;

- AlternativaMENTE...AMBIENTE": "Le ragioni di un progetto" presentato da Giuseppe Faretra, Tutor Aziendale del progetto di Alternanza";

- Report dell'esperienza di PCTO: Progetto, UDA, Materiali prodotti, Immagini e filmati a cura degli studenti della classe 3D del Liceo Classico;

- Valutazioni Finali del prof. A. D'Ercole, Tutor interno.

A conclusione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro che ha coinvolto la classe 3D del Liceo nell'A.S. 2018-2019, nell'ambito delle iniziative relative al "Mese della Cultura" presso l'Istituto "A. Oriani – L. Tandoi", nell'Agorà "Felice Tarantini" del Liceo, questo pomeriggio, alle ore 18:30, avrà luogo la conferenza conclusiva, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, la manifestazione finale per la presentazione degli esiti finali del Progetto "AlternativaMENTE… AMBIENTE!", finalizzata a promuovere la comunicazione e la diffusione dei risultati conseguiti.Legambiente - circolo Angelo Vassallo ha promosso con l'Istituto Superiore "A.Oriani - L.Tandoi" questo progetto in rete che ha coinvolto cinque scuole di Corato, una quarantina di classi e circa un migliaio di alunni di ogni ordine e grado. I ragazzi della 3 D hanno avuto una formazione in aula da dieci esperti di Legambiente e, poi, l'hanno portata nelle classi delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado di Corato. Legambiente ha al suo interno il settore Legambiente Scuola e Formazione.È l'associazione professionale degli insegnanti, degli educatori e dei formatori ambientalisti, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente qualificato per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, decreto 6/10/2005) con l'obiettivo di valorizzare l'associazionismo fra i professionisti dell'educazione per meglio contribuire al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione.