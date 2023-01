"Amici sotto le stelle": gli astrofili di Corato con cui viaggiare nel cosmo

"Avere passione significa potersi concedere di perdersi in qualcosa", e i cinque membri del gruppo "Amici sotto le stelle" hanno deciso di perdersi nell'immensità dell'universo. Nel 2017 nasce così "Amici sotto le stelle", un gruppo composto da appassionati di astronomia, con l'obiettivo di far avvicinare quante più persone possibile di tutte l'età a questo affascinante mondo ricco di meraviglie.Un cielo pulito e lontano dall''inquinamento luminoso della città è il requisito indispensabile per poter ammirare stelle, pianeti, galassie e nebulose. Ed è per questo che, approfittando delle calde serate primaverili-estive, Edmondo, Annalisa, Vittorio, Filomena e Gianni (purtroppo recentemente scomparso), organizzano eventi presso tipici agriturismi pugliesi: durante una gustosissima cena all'aperto, gli "amici sotto le stelle" mettono a disposizione i loro potenti e professionali telescopi, e con la loro strumentazione danno la possibilità agli ospiti presenti di osservare pianeti come Giove, Marte e Saturno. Ma non solo: dai loro oculari sarà possibile osservare anche lo splendore della Luna e la bellissima Galassia di Andromeda, il tutto durante una chiara e semplice spiegazione del cosmo da parte del presidente del gruppo Edmondo Adduci.Ad arricchire il tutto, inoltre, vengono esposti degli scatti fotografici: la Nebulosa di Orione, la Galassia Girandola, Il doppio Ammasso del Perseo, e la Cometa Neowise, sono solo alcune delle foto realizzate da Vittorio, che negli ultimi anni si è specializzato in astrofotografia.In autunno e in inverno, col calo delle temperature, non è possibile realizzare serate all'aperto, ma il gruppo non si ferma e continua a mostrarsi al suo pubblico presentando eventi al coperto anche grazie alla nuova collaborazione consolidata con l'Archeoclub Corato e l'Associazione Agorà 2.0, che mettono a disposizione le loro sedi per i vari appuntamenti a base di divulgazione e lezioni di astronomia."Nel corso degli anni, grazie a questi eventi, abbiamo avuto modo di constatare quanto l'argomento "Astronomia" sia di notevole interesse - spiega il Presidente Edmondo Adduci - e questo ci stimola per continuare a fare quello che facciamo, sempre meglio. Ad ogni evento da noi organizzato siamo contentissimi di notare la presenza di bambini di tutte le età, ma anche di persone di una fascia di età più alta, che incuriosite dal tema pongono domande di qualsiasi tipo. Il 2023 sarà un anno ricco di eventi e ci sarà anche un'importante novità: stiamo studiando qualcosa che permetta di tesserare tutti coloro che vorranno entrare a far parte di questa famiglia!"Alzare lo sguardo è qualcosa che dovremmo fare più spesso, un piccolo gesto che per quanto sia scontato o sottovalutato, ci permette di immergerci nell'oscurità e nel fascino del cosmo. Come dice Stephen Hawking,