L'associazione di promozione sociale Osservatorio astronomico Andromeda condurrà due incontri nel chiostro comunale di Corato, in programma domenica 30 ottobre e domenica 13 novembre dalle ore 10 alle ore 13.L'iniziativa prende il nome died è rivolta ai giovani dai 15 ai 29 anni. Si discuterà di strumenti per l'osservazione, di come cambia il cielo stagione per stagione, di carte stellari e coordinate astronomiche, di storia e di popoli antichi.L'promuove l'astrofilia e la diffusione della cultura astronomica attraverso l'organizzazione di escursioni fotografiche, eventi di osservazione astronomica, la promozione della cultura scientifica e l'incoraggiamento della creatività dei giovani mediante la programmazione e la conduzione di attività pratiche e di ricerca amatoriale basate sulla socializzazione e la co-progettazione.Per ulteriori informazioni, si possono consultare i social dell'associazione.L'attività si svolge con il patrocinio del Comune di Corato e si inserisce nella rassegna che avvia il percorso verso il Forum dei Giovani dal titolo "Non avere paura, non restare nell'ombra" a cura dell'assessorato alle politiche giovanili.