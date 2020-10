Amministrative, le scuole sedi di seggio riaprono giovedì

In vista del prossimo turno di ballottaggio che vedrà gli elettori coratini votare per il proprio candidato sindaco, il Commissario Straordinario dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini ha disposto, con ordinanza commissariale, la sospensione delle attività didattiche per mercoledì 7 ottobre, nelle sole scuole sedi di seggio elettorale.A Corato si tornerà alle urne, infatti, domenica 4 e lunedì 5 ottobre. «Rilevato che lo smantellamento dei seggi elettorali potrà avvenire esclusivamente al termine delle operazioni elettorali e quindi nella serata di lunedì e nella giornata di martedì. Evidenziato che deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali adibiti a seggio elettorale oltre a androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si sia utilizzato per le consultazioni elettorali e che tale intervento deve essere effettuato anche al termine delle operazioni elettorali e che solo al termine di dette operazioni i plessi scolastici potranno essere restituiti alla comunità scolastica - si legge nel documento - risulta estremamente difficile la sistemazione delle aule da parte del personale in servizio presso i plessi in parola, rendendo impossibile l'inizio delle attività didattiche il giorno 7 ottobre 2020».Sono pertanto sospese le attività didattiche per il giorno 7 ottobre nelle scuole in cui saranno allestiti i seggi elettorali: Edificio Scolastico Battisti, Edificio Scolastico Cifarelli, Edificio Scolastico Arbore, Edificio Scolastico Luisa Piccarreta, Edificio Scolastico Viale Arno, Edificio Scolastico Fornelli, Edificio Scolastico Don F.sco Tattoli, Scuola Media Imbriani, Scuola Media Giovanni XXIII, Scuola Media De Gasperi.Così dispone l'ordinanza emanata in "Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020" e richiamato il "protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020" emanato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute in data 7 agosto 2020.