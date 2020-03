Anche a Corato si ricordano le vittime del Coronavirus

Oggi alle ore 12,00 il Commissario Straordinario del Comune di Corato, aderendo all'iniziativa dell'ANCI, indossando la fascia tricolore osserverà un minuto di silenzio davanti al Municipio con la bandiera esposta a mezz'asta, in segno di lutto per le vittime del COVID-19 e in segno di solidarietà con tutta le Comunità che stanno affrontando questo difficile momento.