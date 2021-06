Ancora botte in piazza Di Vagno, necessario intervento di una ambulanza

Le risse in Piazza Di Vagno ormai sono diventate una consuetudine. L'appuntamento con la paura sembra ormai essere fisso, i centralini del soccorso ormai sono abituati a ricevere richiesta di intervento.Appena prima della mezzanotte un'ambulanza è dovuta intervenire per medicare un giovane coinvolto in una zuffa. Un suo coetaneo è stato curato da amici e da un esercente. Sono soltanto due dei giovani che si sono affrontati in un parapiglia che avrebbe coinvolto anche i loro amici. Il condizionale è d'obbligo perché ricostruire una situazione che ha destato il fuggi fuggi è un compito da forze dell'ordine che però non erano sul luogo dell'accaduto.Alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena parlano di botte e di lanci di bottiglie. E parlano anche del timore che ormai accompagna le serate nel centro cittadino. "Anche chi cammina o staziona per conto suo rischia di rimanere immischiato in una faccenda che non lo riguarda" dice un ragazzo."Ormai la situazione sta degenerando" gli fa eco una ragazza. "Bisognerebbe fare qualcosa". Ma cosa? Nessuno sembra avere una soluzione. Intanto almeno altri due ragazzi questa sera si stanno medicando le ferite. Nulla di grave, per fortuna, questa sera. Del doman non v'è certezza.