Botte e violenza dinanzi alla gente, paura nei pressi della stazione

Un brutto episodio di violenza si è verificato questa mattina intorno alle 11 nei pressi della stazione ferroviaria. Un episodio che ha gettato scompiglio tra le persone che si trovavano in zona al momento della rissa e quanti si stavano recando a fare la spesa nel vicino supermercato.Protagonisti della violenta aggressione due uomini stranieri, che si sono picchiati violentemente sino a che i loro volti sono diventati una maschera di sangue.Terrore tra i tanti testimoni della inaudita violenza. Sembrerebbe che i due si siano picchiati anche ricorrendo all'uso di alcune bottiglie in vetro. Saranno tuttavia le indagini dei carabinieri a ricostruire l'accaduto.Sul posto le forze dell'ordine che sono riuscite a riportare la calma ed alcuni operatori sanitari per medicare le ferite e prestare soccorso.