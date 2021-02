Ancora Covid a scuola, chiuso per sanificazione il plesso Cesare Battisti

Ulteriori casi di Covid negli istituti scolastici si sono verificati nelle ultime ore.A causa del riscontro di una accertata positività al Covid 19 nella scuola Cesare Battisti di Corato, la dirigente scolastica ha disposto che nelle giornate del 15 e del 16 Febbraio 2021 sarà attivata la didattica a distanza per tutti i bambini e le bambine della scuola Infanzia e Primaria, per procedere alla igienizzazione straordinaria di tutti gli ambienti del plesso.Le lezioni in presenza riprenderanno mercoledì 17 febbraio 2021 secondo l'orario in vigore.L'istituto comunica che sono state avviate tutte le procedure previste dal Regolamento di Istituto di prevenzione e contenimento SARS-COV-2 in caso di riscontro di positività accertata, compresa la comunicazione alla competente ASL dei nominativi dei contatti stretti.Nella giornata di lunedì il personale amministrativo presterà servizio in modalità smart working, salvo eventuali proroghe o diverse articolazioni orarie di servizio. Si resta in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL.