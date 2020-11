Ancora maltempo, è allerta gialla su Corato

È ancora allerta maltempo sulla Puglia ed in particolar modo sul nostro territorio.Stando al bollettino diramato dalla Protezione Civile, l'allerta diventa gialla e per la giornata di oggi 30 novembre si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui settori ionici.Venti localmente forti settentrionali con rinforzi. Temperature in generale diminuzione da sensibile a localmente marcata.