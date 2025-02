Incidente stradale due feriti

Powered by

Incidente stradale questa mattina su viale regio incrocio rivoluzione.La collisione avvenuta per cause ancora da chiarire tra una furgone Renault Gango e una Mercedes classe A.Sul posto l'ambulanza del 118 che ha provveduto a portare in ospedale le due persone coinvolte Sul posto le Guardie Campestri e Vigilanza Giurata sono state impegnate a deviare il traffico fino alla arrivo dei carabinieri provenienti da Molfetta.