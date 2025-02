Auto fuori controllo nel centro abitato: due feriti

L' incidente su via Don Minzoni

È di due feriti e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi oggi intorno alle 15 su via Don MinzoniUna Fiat Bravo ha perso il controllo è finita ribaltata al centro della carreggiata,ma prima ha urtato violentemente una Renault in sostaDa quanto si apprende all'interno c'erano due persone prontamente soccorse dal 118 e dai vigilantes della Metronotte e Vigilanza Giurata.Sul posto la volante della Polizia di Stato e della polizia locale per i rilievi del caso