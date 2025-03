Ancora un incidente all'incrocio "maledetto" della Rivoluzione

Powered by

Ancora un incidente all'altezza dell'incrocio della "Rivoluzione", un punto ormai considerato "maledetto" data la frequenza di scontri stradali. Nella tarda mattinata collisione tra due autovetture , che viaggiavano presumibilmente in direzioni opposte, si sono scontrate su via Castel del Monte all'incrocio che porta verso le cantine Torrevento.Sul posto la polizia locale, il 118 e l'assistenza stradale.Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale