Anziana sola e in difficoltà chiusa in casa, arrivano i soccorsi

Una richiesta di aiuto per una donna sola, anziana e in difficoltà. È quella che è arrivata al comando di Polizia Locale di Corato nel primo pomeriggio di oggi.Gli agenti si sono recati, insieme ad operatori sanitari e vigili del fuoco, in via Aldo Moro, dove abita un'anziana signora. Era evidente che la donna necessitava di aiuto, anche se era reticente ad aprire la porta.Immediato l'intervento degli operatori sanitari. Bardati di tutto punto sono riusciti, anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco, a raggiungere l'anziana signora e a verificare le sue condizioni di salute, purtroppo precarie.I pompieri sono dovuti intervenire con una scala, salendo dal balcone dell'abitazione pur di raggiungere l'anziana donna.L'attività è stata coordinata dagli agenti della Polizia Locale.Alla donna è stato somministrato il tampone per accertare l'eventuale positività al Covid. Per lei è stato attivato il protocollo sanitario a tutela della sua salute ed è stata portata via a bordo di una ambulanza.