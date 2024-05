Raccolta differenziata Corato Comune virtuoso in arrivo fondi

La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 7,2 milioni di euro provenienti dal fondo ecotassa, per il sostegno ai Comuni che hanno conseguito nel 2023 un risultato superiore al 65% per la raccolta differenziata dei rifiuti.Corato riceverà un contributo di circa 259.000 euro avendo raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 74%.Le risorse potranno essere utilizzate nei Piani economici e finanziari dei Comuni per mitigare l'aumento della Tari causato dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato le tariffe previste da Arera e recepite dalle Regioni, aumentando i costi di smaltimento dei rifiuti."Corato, grazie allo sforzo di tutti i cittadini ed alla seria e costante collaborazione tra l'amministrazione comunale e la SANB, ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 74% ed ha ottenuto un contributo di € 259.000,00, che potrà anche essere utilizzato per calmierare l'aumento della TARI. Dobbiamo continuare questo percorso virtuoso e cercare di fare sempre meglio, per tutelare l'ambiente e per rendere la nostra città un luogo sempre più bello in cui vivere". Dichiarano il Sindaco De Benedittis e l'Assessore al Bilancio, Gennaro Sciscioli.