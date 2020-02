Apre "Molo17": al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta arriva lo street food di pesce

È programmata per oggi - 7 febbraio - alle 18.30 l'apertura di Molo17 nel Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, sul podio dei centri commerciali più grandi di Puglia.Un'assoluta novità legata al format originale e all'offerta, Molo17 è un street food di qualità a base di pesce che reinterpreta l'antica tradizione culinaria pugliese in una versione casual, moderna, fresca e divertente, oggi ancora di più perché rinnova la sua immagine proprio con l'apertura nel Gran Shopping di Molfetta.Diverse tipologie di pesce, crudo e cotto, che danno vita a gustosi panini di pesce, insalate, primi piatti, fritture, tartare e altre meraviglie."È un momento estremamente positivo per la nostra struttura e l'apertura di questa nuova attività ne è la testimonianza" commenta il vice direttore del Gran Shopping Antonio Rosiello. "Immaginiamo il centro commerciale come un luogo dove poter fare shopping, ma soprattutto un luogo dove potersi intrattenere piacevolmente con le persone più care" continua Rosiello. Sotto questo punto di vista siamo già pronti, ma crediamo fermamente che il 2020 sarà per noi un anno ricco di soddisfazioni".A dare un contributo importante sarà anche un piano marketing di grande impatto, che prevede numerosi appuntamenti lungo tutto l'anno: "Prevediamo davvero tante altre iniziative, anche di carattere culturale e sociale, e soprattutto continueremo a dialogare con le realtà locali e di promozione turistica per stringere accordi e sinergie e trasformare il centro commerciale anche in un luogo di promozione turistica" conclude Rosiello.