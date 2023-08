Apulia Web Fest, presentata la quinta edizione del festival internazionale del cinema indipendente

Si presenta ufficialmente la quinta edizione dell'Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, il festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente, in programma a Corato dall'1 al 3 settembre 2023.Inserito all'interno del cartellone di eventi di "Sei la mia città", Apulia Web Fest è organizzato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato, in collaborazione con Morpheus Ego, Curiosity Studio, Buoncampo, Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi", Pro Loco "Quadratum".Dall'1 al 3 settembre 2023, la città di Corato si prepara a diventare crogiolo di arte, cinema e condivisione con l'Apulia Web Fest che pone l'accento non solo sul cinema audiovisivo indipendente ma anche sulle incantevoli meraviglie di Puglia in una operazione di promozione del territorio.«Con il festival del cinema indipendente Apulia Web Fest, Corato diventa crocevia di storie e narrazioni. - dichiarano congiuntamente il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis e il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche e Culturali Beniamino Marcone - Le tante opere filmiche in concorso, moltissime delle quali provenienti da nazioni diverse, conferiscono infatti all'intera manifestazione una collocazione fortemente internazionale e collocano la Città, attraverso il cinema, al centro di interessi culturali e di promozione importanti. Per questo ringraziamo la direzione artistica del Festival per aver deciso di portare questa quinta edizione a Corato, che certamente non farà mancare la sua attenzione in termini di accoglienza ed entusiasmo. È evidente che, dopo la positiva esperienza del contest "4 giorni su se7", con questo ulteriore appuntamento, la produzione audiovisiva diventa un ulteriore segmento culturale strategico per le politiche culturali di sviluppo e di crescita della Città».Con la Direzione Artistica del regista pugliese Michele Pinto, il festival, inoltre, è l'unico a rappresentare l'Italia nel circuito mondiale della "Webseries World Cup", la Coppa del mondo delle webserie, l'ambizioso settore della promozione e valorizzazione dell'eccellenza audiovisiva indipendente internazionale.«Anche quest'anno, ma in una location diversa da quella degli ultimi due anni, ci apprestiamo a vivere tre giorni all'insegna della solidarietà tra popoli e, soprattutto, della reciproca contaminazione tra artisti, con tutta una serie di eventi che vogliamo siano sempre meno di nicchia e che coinvolgano maggiormente la cittadinanza. Da qui l'idea di introdurre la Giuria Cittadina proprio da questa edizione». Dichiara il direttore artistico Michele Pinto.Sono 168 le opere filmiche multimediali iscritte al concorso, provenienti da 29 nazioni diverse, da ognuno dei cinque continenti, tra cui Libano, Kazakhstan, Giappone e Uruguay.40 i premi in palio per le 151 opere ammesse alla Selezione Ufficiale nelle sezioni webseries (57), cortometraggi (22), lungometraggi (9), corti scolastici (4), documentari (6), pilots (3), video 360° (3), podcast narrativi, di attualità e audio pilots (47).Una mission, quella dell'Apulia Web Fest, che tende a promuovere e valorizzare la produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali indipendenti a livello internazionale (Audiovisuals); il principio della condivisione, intesa come incontro, conoscenza, confronto e reciproca contaminazione fra diversi pensieri artistici e differenti culture, con la nascita di nuove sinergie (Peace); e il territorio e l'eccellenza della tradizione gastronomica pugliese, ricchezza della cultura culinaria del bacino del Mediterraneo (Food).Una tre giorni, dall'1 al 3 settembre, ricca di proiezioni e dibattiti con artisti e importanti ospiti internazionali come Joël Bassaget, direttore della Webseries World Cup, e Andrea Malpighi, Direttore Artistico del Caorle Film Festival, che si alterneranno in un Panel Internazionale sulla cinematografia indipendente.In programma anche una Masterclass con il Direttore della Fotografia Dario Di Mella, docente in diversi istituti di formazione, con all'attivo più di 200 opere filmiche, riscuotendo numerosi riconoscimenti.Non mancheranno degustazioni delle prelibatezze e dei sapori autentici della tradizione culinaria coratina, in collaborazione con le aziende del territorio, che culmineranno in un corso di degustazione di vini con il sommelier Mario Sinisi.Arte in musica con l'esibizione "Drum Circle" a cura di Tamborey di Vincenzo Cantatore che l'1 settembre darà inizio alla tre giorni del festival, mentre si rinnova, anche quest'anno, la partnership con la Maison Nichi Falco che, nel corso della serata di sabato 2 settembre, omaggerà il mito di 007 e delle sue Bondgirls con una suggestiva sfilata di moda.La città di Corato si farà poi conoscere, scoprire ed esplorare, ammaliando gli artisti provenienti da Italia, Europa e oltre oceano con le sue peculiarità e ricchezze patrimoniali, artistiche e culturali, grazie alla passeggiata nel centro storico a cura di Pro Loco "Quadratum" e guidata da Giulia Saragaglia.Tutte le opere in gara saranno valutate da una giuria tecnica composta da Giusy Mandalà, docente ed esperta in cinema e media digitali; l'attrice, produttrice e regista americana Caris Vujcec e il Direttore della Fotografia Dario Di Mella.Inoltre, Apulia Web Fest si avvale, come ogni anno, della Giuria Giovani, formata dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" di Corato, che conferirà il premio Young Jury Award. Novità di quest'anno anche una Giuria Cittadina, istituita in collaborazione con Buoncampo, che conferirà il Citizen Award: le associazioni aderenti avranno la possibilità di visionare e valutare alcune delle opere selezionate, incontrare gli autori e premiare il lavoro più meritevole.Le associazioni possono ancora candidarsi per far parte della Giuria Cittadina dell'Apulia Web Fest inviando una mail a: morpheusego@gmail.com. La mail dovrà avere come oggetto "Giuria Cittadina" e riportare i seguenti dettagli: nome dell'ente/associazione; contatto telefonico; nome e cognome dei partecipanti (massimo due persone per associazione).La manifestazione si concluderà con la Cerimonia di premiazione di domenica 3 settembre, condotta da Raffaele Tedeschi, nella splendida cornice del Chiostro di Palazzo Gioia dalla peculiare forma ottagonale richiamata anche dal logo ufficiale di Apulia Web Fest in omaggio al simbolo della terra di Puglia e patrimonio Unesco di Castel del Monte.Link anteprima opere in concorso: https://youtu.be/niy-vBuw1jo***IL PROGRAMMAVenerdì 1 settembreOre 9.00Cerimonia di inaugurazioneEsibizione "Drum Circle" a cura di TamboreyChiostro Palazzo di Città – Comune di Corato – Piazza MarconiOre 10.00 – 12.00Proiezioni Young Jury Awarda cura di Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi"Cinema Alfieri – Largo AreganoOre 17.30 – 20.30Proiezione Lungometraggi e DocumentariChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 20.30 - 21.30Buffet di benvenutoChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 21.30 – 23.00Proiezione Webseries e PilotsChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoSabato 2 settembreOre 10.00 - 12.00Proiezioni Citizen Jury Awarda cura di BuoncampoCinema Alfieri – Largo AreganoOre 15.00 – 18:00Masterclass Direzione della Fotografiaa cura di Dario Di MellaChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 18.00 – 19:30Proiezione Documentari e MediometraggiChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 20.30 – 21.30Sfilata di Moda dedicata a 007a cura di Maison Nichi FalcoChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 21.30 – 23.00Aperitivo seraleChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoDomenica 3 settembreOre 9.30 – 11.30Passeggiata nel centro storicoa cura di Pro Loco "Quadratum"Ore 11.30 - 13.00Corso intensivo di degustazione vinia cura del Sommelier Mario SinisiOre 15.30 - 17.30Panel InternazionaleChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 17.30 - 20.30ProiezioniChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoOre 20.30Blue CarpetCerimonia di PremiazioneChiostro Palazzo Gioia – Largo PlebiscitoL'Apulia Web Fest è ideato e organizzato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato, in collaborazione con Morpheus Ego, Curiosity Studio, Buoncampo, Liceo Artistico "Federico II - Stupor Mundi", Pro Loco "Quadratum".Festival partner: "Webseries World Cup", Asia Web Awards, Miami Web Fest, Caorle Independent Film Festival, Neo Zealand Web Fest, New Jersey Web Fest, Dc Webfest di Washington, Montreal Web Fest, Minnesota Web Fest, Bogotà Web Fest, Die Seriale di Giessen, Japan Web Fest, Procida Film Festival, Lima Web Fest, Cusco Web Fest, Tuscany Film Festival, Tuscany Web Fest, Rio Web Fest, Series Web Awards, Toronto Web Fest.Media partner: LSD Magazine, Diari di Cineclub, Sud Notizie, SciFi Pop Culture