Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest

Un festival dedicato al, concepito in un'ottica di valorizzazione non solo della produzione filmica, ma anche della t: è questo l'Apulia Web Fest, inaugurato stamattina 12 settembre. La sede storica della Biblioteca Comunale ha accolto registi da diverse parti del mondo e di tutte le età, confermando il concetto alla base di questa iniziativa: ladei diversi pensieri artistici e delle differenti culture.La mattinata è iniziata con l'accoglienza dei diversi ospiti internazionali e con il successivoda parte dell'Assessore Marcone. Come affermato dal Vicesindaco, infatti, dotare la città di opere filmiche significa aprirla al mondo e a ciò che accade, andando oltre le visioni localistiche.A condurre la mattinata e a presentare i diversi ospiti, il, regista, montatore ed educatore al linguaggio audiovisivo. Diverse e dai temi più vari sono state le proiezioni della mattinata: "I Sabotatori", "Il senso della vitae", "Run", "Apnea", "Il bicchiere della staffa", "Come tutte le sere", "La goccia", "The delivery", "Evila", "L'arte di fare impresa", "The exchange", "La via del desiderio".Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Professionale di Bari "Santarella" e del Liceo Artistico "Stupor Mundi" di Corato hanno rivestito il ruolo di giudici.Il festival proseguirà fino a domenica in cui è prevista la premiazione finale.