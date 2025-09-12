Apulia Web Fest. <span>Foto Anna Lops</span>
Apulia Web Fest. Foto Anna Lops
Cultura

Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest

Al via la settima edizione del festival

Corato - venerdì 12 settembre 2025 14.26
Un festival dedicato al cinema indipendente, concepito in un'ottica di valorizzazione non solo della produzione filmica, ma anche della terra di Puglia: è questo l'Apulia Web Fest, inaugurato stamattina 12 settembre. La sede storica della Biblioteca Comunale ha accolto registi da diverse parti del mondo e di tutte le età, confermando il concetto alla base di questa iniziativa: la condivisione dei diversi pensieri artistici e delle differenti culture.

La mattinata è iniziata con l'accoglienza dei diversi ospiti internazionali e con il successivo taglio del nastro da parte dell'Assessore Marcone. Come affermato dal Vicesindaco, infatti, dotare la città di opere filmiche significa aprirla al mondo e a ciò che accade, andando oltre le visioni localistiche.
5 fotoApulia Web Fest
Apulia Web FestApulia Web FestApulia Web FestApulia Web FestApulia Web Fest
A condurre la mattinata e a presentare i diversi ospiti, il Direttore artistico Michele Pinto, regista, montatore ed educatore al linguaggio audiovisivo. Diverse e dai temi più vari sono state le proiezioni della mattinata: "I Sabotatori", "Il senso della vitae", "Run", "Apnea", "Il bicchiere della staffa", "Come tutte le sere", "La goccia", "The delivery", "Evila", "L'arte di fare impresa", "The exchange", "La via del desiderio".

Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Professionale di Bari "Santarella" e del Liceo Artistico "Stupor Mundi" di Corato hanno rivestito il ruolo di giudici.

Il festival proseguirà fino a domenica in cui è prevista la premiazione finale.
  • Cinema
  • Apulia Web Fest
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Al lido “La Conchiglia " di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
12 settembre 2025 Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
Altri contenuti a tema
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Eventi A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Si svolgerà dal 12 al 14 settembre la manifestazione dedicata al cinema indipendente internazionale
“4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato “4 giorni su se7“: Breight Film vince la terza edizione del cinema indipendente a Corato È un film sul deputato Matteo Renato Imbriani
A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Arti e Professioni A Corato la terza edizione del contest cinematografico "4 giorni su se7" Si terrà dal 15 al 18 maggio. Bisognerà realizzare un cortometraggio in sole 96 ore
Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato Attualità Torna Cinebonus: anche nel 2025 il cinema sarà accessibile ai giovani di Corato L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato rinnova il progetto "Cinebonus" anche per il 2025.
Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato Il documentario “1943 - Il Prezzo del Silenzio” sarà proiettato a Corato Sabato 28 settembre la storia del bombardamento sul Porto di Bari sarà trasmessa al Cinema Alfieri
Cinebonus: al cinema Alfieri di Corato l'iniziativa per i ragazzi dai 14 ai 35 anni Cinebonus: al cinema Alfieri di Corato l'iniziativa per i ragazzi dai 14 ai 35 anni Un biglietto simbolico valido i film dal lunedì al venerdì, a partire dal 1 ottobre e sino al 13 dicembre
Anna Safroncik ospite di Molfetta Creation and Fashion domani in Corso Dante Speciale Anna Safroncik ospite di Molfetta Creation and Fashion domani in Corso Dante In passerella talenti e creazioni made in Molfetta, con il cinema come fil rouge della manifestazione
Con il festival "Avvistamenti" il cinema sperimentale approda nelle scuole di Corato Con il festival "Avvistamenti" il cinema sperimentale approda nelle scuole di Corato Rassegne, laboratori cinematografici e mostre coinvolgeranno gli studenti
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
12 settembre 2025 Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
12 settembre 2025 Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
12 settembre 2025 Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»
11 settembre 2025 Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»
Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa "
11 settembre 2025 Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa"
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo " con buoni didattici
11 settembre 2025 Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
11 settembre 2025 Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.