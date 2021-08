Studenti del Liceo Artistico di Corato nella Giuria Giovani dell'Apulia Web Fest

8 foto Studenti Liceo Artistico giurati per Apulia Web Fest

Anche per la sua terza edizione, l'Apulia Web Fest - Audiovisuals, Peace and Food, il festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente, torna ad avvalersi della collaborazione delIl Festival pone l'accento sulla produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali indipendenti a livello internazionale (il principio della condivisione, intesa come incontro, conoscenza, confronto e reciproca contaminazione fra diversi pensieri artistici e differenti culture, con la nascita di nuove sinergie (; e la promozione del territorio e dell'eccellenza della tradizione gastronomica pugliese, ricchezza della cultura culinaria del bacino del Mediterraneo (offrendo anche momenti di riflessione e confronto su quanto accade nel Mar Mediterraneo.233 opere filmiche multimediali iscritte al concorso, di cui 180 nella selezione ufficiale, italiane ed internazionali, provenienti da ben 35 diverse nazioni in tutti i cinque continenti, 38 premi in palio (sezioni webseries, cortometraggi, lungometraggi, corti scolastici, documentari, pilots e video 360°) e una sezione speciale dedicata ai lavori incentrati sul tema del pandemia da Covid-19 con 40 lavori iscritti.Questi i primi numeri dell'Apulia Web Fest che si avvale di due giurie: una giuria di esperti (composta da Chiara Idrusa Scrimieri, Raffaele Tedeschi, Giorgio Rutigliano e Claudio De Leo)e unaa cui è affidato il compito di assegnare il premioad uno dei 18 candidati.«Siamo stati impegnati nella visione di tutte le opere in gara, tutti lavori davvero molto interessanti che abbiamo analizzato sotto vari aspetti tecnici» spiega, studentessa dell'IISS coratino coinvolta nella giuria e referente Giuria Giovani per Apulia Web Fest. Gli studenti dell'Indirizzohanno attentamente valutato soggetto e sceneggiatura, audio e suoni, montaggio, trama e fotografia dei 18 cortometraggi, fino a decretare il vincitore che sarà reso noto nel corso della cerimonia di premiazione dell'Apulia Web Fest il prossimo 5 settembre.Inoltre, grazie ad una convenzione con l'Istituto coratino, più di 40 studenti delle classi 3A e 5A, sempre dell'Indirizzoguidati dai tutor dello staff di Apulia Web Fest, hanno lavorato alla realizzazione diche saranno presentati al pubblico durante le tre giornate del Festival, dal 3 al 5 settembre.«I tre video - spiega Caterina Cuccovillo - sono il frutto di un corso di alternanza scuola-lavoro della durata di 90 ore e affrontano tre tematiche peculiari che meglio possono presentare la nostra Puglia agli stranieri: enogastronomia, storia e territorio».Si tratta di simpatici ed interessanti cortometraggi che raccontano la Puglia attraverso il cammino della Via Francigena, dal Gargano alla Terra di Bari al Salento, le eccellenze della tradizione enogastronomica pugliese e le radici della cultura della nostra regione.«I video sono stati completamente realizzati da noi, dalla scrittura della sceneggiatura, alle riprese fino al montaggio, con la guida degli insegnanti. - spiega la studentessa - Anche le ricette presentate sono state preparate da noi. Non è stato semplice eseguire le riprese dato che abbiamo lavorato in pieno periodo di pandemia, quando la Puglia era in zona rossa, ed abbiamo approfittato dei primi giorni di zona gialla per le trasferte nelle città limitrofe come Trani, Terlizzi e Bisceglie»L'appuntamento per l'anteprima dei lavori degli studenti del Liceo coratino è nel corso della terza edizione dell'Apulia Web Fest, il festival che ha come direttore artistico il regista ruvese, uno staff composto da professionalità die che, dopo una prima edizione tenutasi a Terlizzi nel 2019 e una seconda edizione digitale, quest'anno si terrà a Lecce dal 3 al 5 settembre, accolto dall'Accademia Stazione 47, che conta la coratina Giusiana Ferrucci fra le sue fondatrici.Il Festival è organizzato da Arcadia Kinema, Curiosity Studio di Francesco Pinto e dall'Associazione Culturale Morpheus Ego, con il patrocinio del Comune di Lecce, e il patrocinio oneroso di Apulia Film Commission, e rientra fra i 97 festival italiani ad aver sottoscritto il primo documento per la ripartenza del settore culturale ai primi Stati Generali del Cinema indetti dal Giffoni Film Festival, e si inserisce nell'ampio circuito mondiale della "Webseries World Cup", la Coppa del mondo delle webserie.