Premiazione Apulia Web Fest. <span>Foto Anna Lops</span>
Premiazione Apulia Web Fest. Foto Anna Lops
Eventi

A Corato la cerimonia di premiazione dell’Apulia Web Fest

Si è conclusa la tre giorni del festival tra blue carpet, photocall e premiazioni

Corato - lunedì 15 settembre 2025 10.19
Si è conclusa con grande successo e partecipazione la VII edizione dell'Apulia Web Fest, il Festival Internazionale del Cinema Indipendente, con la cerimonia di premiazione, tenutasi ieri 14 settembre, presso Palazzo Gioia.

L'edizione ha accolto una grande affluenza di partecipanti con un totale di 240 iscritti, di cui 150 le opere selezionate e provenienti da 28 Paesi. Si conferma, così, l'obiettivo alla base del Festival: la condivisione non solo di pensieri artistici, ma anche fra culture differenti. Diversi sono stati, in questi tre giorni, i momenti di incontro, di conoscenza e di reciproca contaminazione tra gli ospiti che si sono divisi tra proiezioni, masterclass e panel. Ulteriore motivo di ritrovo è stato il buon cibo, uno dei protagonisti di questi giorni.

La serata conclusiva ha dunque ospitato un primo momento dedicato agli artisti e alle artiste in gara che, con il blue carpet e il photocall, hanno avuto la possibilità di posare davanti alle fotocamere e di farsi conoscere meglio dai media e dai giornali locali. Successivamente, la premiazione è stata introdotta dai ringraziamenti di Raffaele Tedeschi, del Direttore artistico Michele Pinto e dell'Assessore Beniamino Marcone, che hanno sottolineato l'importanza in questa edizione di abbattere barriere e distinzioni.
8 fotoApulia Web Fest premiazione
Premiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web FestPremiazione Apulia Web Fest
Davanti a un pubblico vasto e disparato, i vincitori e le vincitrici hanno ritirato il premio ispirato al logo del Festival, la pianta del Castel Del Monte.

Le proiezioni sono state divise per sezioni: webseries, lungometraggi, video a 360°, pilots, cortometraggi, corto scolastici, documentari e fiction podcasts. Oltre queste categorie la giuria ha preso in considerazione altri aspetti più tecnici come la scenografia, la colonna sonora, il montaggio, la fotografia o il trucco. Un particolare interesse è stato posto ai lavori che hanno trattato temi sociali, come quelli riguardanti la comunità lgbtqia+, la pace, la sostenibilità o la violenza sulle donne.

Una parentesi controversa ha preso in considerazione l'attuale questione del conflitto israelo-palestinese, scuotendo gli animi dei partecipanti e lasciando spazi di riflessione e amarezza tra i presenti.

La VII edizione dell'Apulia Web Fest ha confermato Corato quale città culturale. La città è stata animata da proiezioni, passeggiate, incontri e culture che l'hanno resa in grado di ospitare un evento dal respiro così internazionale.
  • Premio
  • Apulia Web Fest
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo " e Enrico Fink con “Patrilineare "
15 settembre 2025 Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare"
Giornata Mondiale dell’Alzheimer, a Corato l'evento "Memory Trip "
15 settembre 2025 Giornata Mondiale dell’Alzheimer, a Corato l'evento "Memory Trip"
Altri contenuti a tema
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Cultura Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest Al via la settima edizione del festival
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food” Si svolgerà dal 12 al 14 settembre la manifestazione dedicata al cinema indipendente internazionale
“Premio Giornalistico Mario Colamartino”: i nomi dei vincitori Attualità “Premio Giornalistico Mario Colamartino”: i nomi dei vincitori Andrea Carcuro per Under 25, Carmelo Greco per Inchieste e Storie, Francesca Branà per Promozione del Territorio, Massimiliano Ancona per Sport
Il dottore coratino Joseph Cannillo premiato come: "Chiropratico dell'anno" Attualità Il dottore coratino Joseph Cannillo premiato come: "Chiropratico dell'anno" Il riconoscimento è stato consegnato a Roma dall’A.I.C presieduta dal dottor John Williams. Il commento: "Mi impegno per la salute dei cittadini"
L'iniziativa "Io merito - noi meritiamo" premia i 61 ragazzi meritevoli di Corato Scuola e Lavoro L'iniziativa "Io merito - noi meritiamo" premia i 61 ragazzi meritevoli di Corato La manifestazione svolta ieri ha omaggiato gli studenti che hanno conseguito la maturità con il massimo della votazione
Il coratino Piergiorgio Sarcina è campione di "Karting di Puglia e Basilicata" Altri sport Il coratino Piergiorgio Sarcina è campione di "Karting di Puglia e Basilicata" Ha gareggiato per la categoria 75 kg e ha vinto con uno stacco di 68 punti. Ora in corsa per la finale nazionale RKC Sprint 2025
Luce d'impresa il premio per le eccellenze del territorio Arti e Professioni Luce d'impresa il premio per le eccellenze del territorio Un premio per mettere in Luce storie di successo e modelli positivi nel settore imprenditoriale.
Montecatini Short Festival, il coratino Pasquale Di Frenza premiato come "Rivelazione del Cinema Italiano 2023" Arti e Professioni Montecatini Short Festival, il coratino Pasquale Di Frenza premiato come "Rivelazione del Cinema Italiano 2023" Il nostro concittadino protagonista della pellicola "Un Milione per un Tiktoker"
I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani
14 settembre 2025 I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani
1
Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma
13 settembre 2025 Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma
Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato
13 settembre 2025 Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato
Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico
13 settembre 2025 Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico
Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
13 settembre 2025 Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»
12 settembre 2025 Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest
12 settembre 2025 Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.