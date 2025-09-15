A Corato la cerimonia di premiazione dell’Apulia Web Fest

8 foto Apulia Web Fest premiazione

Si è conclusa con grande successo e partecipazione ladell'Apulia Web Fest, il Festival Internazionale del Cinema Indipendente, con la cerimonia di premiazione, tenutasi ieri 14 settembre, presso Palazzo Gioia.L'edizione ha accolto una grande affluenza di partecipanti con un totale di 240 iscritti, di cui 150 le opere selezionate e provenienti da 28 Paesi. Si conferma, così, l'obiettivo alla base del Festival: la condivisione non solo di pensieri artistici, ma anche fra. Diversi sono stati, in questi tre giorni, i momenti di incontro, di conoscenza e di reciproca contaminazione tra gli ospiti che si sono divisi tra proiezioni, masterclass e panel. Ulteriore motivo di ritrovo è stato il buon cibo, uno dei protagonisti di questi giorni.La serata conclusiva ha dunque ospitato un primo momento dedicato agli artisti e alle artiste in gara che, con il blue carpet e il photocall, hanno avuto la possibilità di posare davanti alle fotocamere e di farsi conoscere meglio dai media e dai giornali locali. Successivamente, la premiazione è stata introdotta dai ringraziamenti di Raffaele Tedeschi, del Direttore artistico Michele Pinto e dell'Assessore Beniamino Marcone, che hanno sottolineato l'importanza in questa edizione diDavanti a un pubblico vasto e disparato, i vincitori e le vincitrici hanno ritirato il premio ispirato al logo del Festival, laLe proiezioni sono state divise per sezioni: webseries, lungometraggi, video a 360°, pilots, cortometraggi, corto scolastici, documentari e fiction podcasts. Oltre queste categorie la giuria ha preso in considerazione altri aspetti più tecnici come la scenografia, la colonna sonora, il montaggio, la fotografia o il trucco. Un particolare interesse è stato posto ai lavori che hanno trattato temi sociali, come quelli riguardanti la comunità lgbtqia+, la pace, la sostenibilità o la violenza sulle donne.Una parentesi controversa ha preso in considerazione l'attuale questione del conflitto israelo-palestinese, scuotendo gli animi dei partecipanti e lasciando spazi di riflessione e amarezza tra i presenti.La VII edizione dell'Apulia Web Fest ha confermato Corato quale città culturale. La città è stata animata da proiezioni, passeggiate, incontri e culture che l'hanno resa in grado di ospitare un evento dal respiro così internazionale.