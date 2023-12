Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà" alla 21a edizione: un modo speciale per regalare un sorriso ai bambini meno fortunatiVenerdì 5 Gennaio 2024 alle ore 17.15 presso la sede del Cenacolo "Vivere In" - Via Giappone, 40, in un momento di festa, la Befana arriverà prima della lunga notte per distribuire ai bambini iscritti una calza personalizzata.L'iniziativa Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà" giunta alla 21a edizione: un modo speciale per regalare un sorriso , consentirà di regalare un sorriso anche ai bambini meno fortunati attraverso la collaborazione della Parrocchia "S.M. Greca" e della Caritas parrocchiale e grazie al prezioso sostegno di Forza Vitale srl.Si ringraziano per il supporto anche i partners Zorba" e "La Sfornata".Per informazioni e prenotazioni (entro il 2 Gennaio 2024) è possibile contattare i numeri 080/3720845 e 329/3338919.