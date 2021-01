Sulle tracce della Befana, in diretta streaming dal Teatro Comunale

Le manifestazioni legate al periodo natalizio della nostra Città hanno da sempre annoverato iniziative promosse dalla Pro Loco Quadratum, patrocinate dall'Amministrazione Comunale, con lo storico partner Granoro.L'Associazione ha mantenuto questo format, anche nel periodo di emergenza sanitaria, sapendosi adeguare ed utilizzando le opportunità del caso, proponendo iniziative a distanza.Tra queste l'arrivo della Befana che, per l'edizione 2021, approderà in teatro con uno spettacolo a cura della Compagnia Room to Play, con gli esilaranti Carmen e Rustichello."Dov'è la mia calza?....sulle tracce della befana" è il titolo di questo divertentissimo spettacolo, che sarà trasmesso in diretta streaming dal Teatro Comunale, sulle pagine Facebook Pro Loco Quadratum – Comune di Corato, nonché sulle pagine Facebook dei media partner, mercoledì 6 gennaio 2021, alle ore 18,00.