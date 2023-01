La Befana in Piazza organizzata dalla Pro Loco Quadratum

Dopo un anno di assenza, torna anche la Befana in Piazza: la tradizionale iniziativa rivolta ai più piccoli, organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio del Comune di Corato.Giunta alla sua undicesima edizione, quest'anno la manifestazione prevede un momento di spettacolo con Mr. Big Circus Cabaret.Un cabaret in cui le arti circensi diventano il trampolino di lancio per un'esilarante comicità capace di coinvolgere un ampio target di spettatori. Il "Mr. Big Circus Cabaret" non è uno spettacolo a cui assistere passivamente, ma è uno show in cui il pubblico è invitato a diventarne protagonista e soprattutto complice. In scena un "clown contemporaneo", che con il suo strano accento, di ambigua provenienza, alterna numeri di giocoleria a gag esilaranti che non risparmiano nessuno, grandi e piccoli.Mr Big si presenta al pubblico come un grande artista di fama internazionale, ma scopre suo malgrado che gli spettatori non hanno idea di chi sia e l'accoglienza che gli riservano non è quella che si aspetta. Sarà questo l'incipit di uno spettacolo in cui il protagonista cercherà di conquistare il suo pubblico, uno show costruito sull'abilità dell'artista di adattare e improvvisare le sue gag rispetto agli spettatori che ha difronte.Dopo lo spettacolo si terrà il tradizionale Arrivo della Befana che porterà dolci sorprese ai bambini.L'appuntamento è in Piazza Marconi, dinanzi al Teatro Comunale a partire dalle 09:30.