Sabato 6 Gennaio arriva la XII edizione della "Befana in Piazza"

Torna il tradizionale appuntamento con la Befana in Piazza, giunto alla dodicesima edizione e organizzato dalla Pro Loco Quadratum con il Patrocinio del Comune di Corato.L'appuntamento è per Sabato 6 Gennaio 2024 a partire dalle ore 9.00 in Piazza Cesare Battisti per festeggiare e salutare la Befana acclamando: "La Befana in allegria ,tutti i guai porta via... ed è subito hit mania!!"Tutta la mattinata sarà animata da elfi, mascotte, musica, ma soprattutto tante sorprese tra cui la casa della Befana dove la simpatica nonnina dispenserà doni ai più piccoli.L'evento conclude la programmazione del periodo natalizio della Pro Loco Quadratum, iniziata lo scorso primo dicembre, ed è organizzato in collaborazione con il Group Animation & Boing Party ed è rivolto a famiglie e bambini.