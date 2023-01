La Befana Vien di... Risciò!

In un'affollata Piazza Marconi, questa mattina la Befana è giunta in Risciò, scortata da alcuni ciclisti di "Quarat Bike" e "Murgia a Pedali"

Un'Epifania "green" quella 2023 per il simbolo del 6 gennaio. La befana, dopo un anno d'assenza dovuta alla pandemia, torna a far felici grandi e piccini con sacchi colmi di caramelle in Piazza Marconi.Dopo lo spettacolo di giocoleria circense che ha visto protagonista l'artista Mr. Big Circus Cabaret, la befana, a bordo di un risciò, affiancato dal presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli (promotore dell'iniziativa) e scortata da alcuni ciclisti delle associazioni "Quarat Bike" e "Murgia a Pedali", è giunta nei pressi del teatro alle 11 circa, tra lo stupore generale dei tanti bambini accorsi a salutarla.