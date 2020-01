La Befana di Vivere in donerà un sorriso ai bambini delle Missioni

A Vivere In, come tradizione, la Befana si ferma in sosta la sera prima della sua sua lunga passeggiata notturna.Torna infatti "Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà", arrivata alla alla XVIII Edizione e che si svolgerà Domenica 5 Gennaio 2020 alle ore 17:15 presso "Vivere In" - Via Giappone 40 - Corato.L'iniziativa ormai storica di "Vivere In" è patrocinata dal Comune di Corato ed inserita nel calendario del Dicembre Coratino.E' rivolta a tutti i bambini che vorranno incontrare in esclusiva la Befana e festeggiarla, ricevendo una calza speciale e personalizzata che lei ha preparato e che donerà un sorriso anche ai bambini delle Missioni che il Movimento cura in Centro America.