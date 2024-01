La Befana della Pro Loco arriva in piazza Cesare Battisti

Qualche goccia di pioggia non ha fermato l'entusiasmo della Pro Loco Quadratum e di tutti quei bambini intervenuti, insieme ai loro genitori, in Piazza Cesare Battisti per aspettare l'arrivo della Befana.La vecchina, accompagnata da una sua stretta collaboratrice, con le scarpe rotte e con la calza piena di dolci non ha tradito l'attesa e si è presentata per la gioia degli intervenuti.Con l'arrivo della Befana si chiudono le feste natalizie e si apre, per la Pro Loco, un nuovo capitolo: quello dell'organizzazione del Carnevale Coratino.