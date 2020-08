Attivato un servizio di assistenza a domicilio per i cittadini in isolamento fiduciario

Servizio gratuito della Protezione Civile per garantire beni di prima necessità a cittadini in quarantena e positivi che non hanno rete familiare a supporto

L'Amministrazione comunale, nel momento di emergenza relativa al contagio da COVID-19, informa la Cittadinanza che è stato organizzato un servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità (generi alimentari e medicinali) attraverso la Protezione Civile.Il servizio è finalizzato ad assicurare assistenza a tutte le persone in quarantena oppure positive al Covid senza rete familiare a supporto, per garantire l'approvvigionamento dei generi di prima necessità e farmaci.Il servizio, a titolo gratuito, sarà gestito esclusivamente dal Settore Polizia Locale – Sezione Servizi Sociali - ed assicurato in collaborazione con le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti nel comune di Corato (P.A. SerCorato, Misericordia, Guardie Ambientali d'Italia).A tal fine è stato attivato ilper prenotare la consegna a domicilio di quanto necessario.I volontari che assicureranno il servizio a domicilio saranno rigorosamente muniti di apposita divisa con logo della Protezione Civile e tesserino di riconoscimento. I volontari saranno altresì muniti di dispositivi di protezione individuale e dovranno rispettare la distanza di sicurezza come da disposizioni vigenti.