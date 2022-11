Augusta Montaruli, sottosegretario con origini coratine

La recente nomina a sottosegretario all'Università ed alla ricerca l'ha portata, inevitabilmente, all'attenzione dei media nazionali. Augusta Montaruli, nata nel 1983, è un'esponente di rilievo di Fratelli d'Italia. La sua vicenda politica s'intreccia con le, che si trasferirono a Torino. Militante di destra fin da giovanissima, ha fatto parte delle organizzazioni di Alleanza Nazionale, quindi del Popolo delle libertà (diventando portavoce del movimento giovanile interno) e quindi del partito fondato da Giorgia Meloni.Le cronache si sono occupate - in queste ultime ore - anche di, zio del sottosegretario, rimarcandone il ruolo di presidente della sezione "Nicola Grosa" di Torino dell'Anpi. Una divergenza di opinioni che non ha certo intaccato i rapporti all'interno della famiglia benchè gli inviti rivolti alla nipote a sottoscrivere la tessera dell'associazione nazionale partigiani d'Italia siano stati rifiutati con un divertito «vade retro».è la prima firmataria di un disegno di legge sul riconoscimento della lingua dei segni italiana e le disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile. Un tema che le sta particolarmente a cuore a causa della sordità sia della madre bidella che del padre bancario (purtroppo deceduto ad appena 57 anni a causa di un attacco cardiaco). Una donna temprata dalle esperienze già vissute. Il sangue coratino è garanzia di tenacia, abnegazione e passione, qualità che - al netto delle opinioni politiche di ciascuno - sono oggettivamente insite in lei.