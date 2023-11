Incontri e approfondimenti sulla pubblica Amministrazione

Il _Circolo Territoriale di Fratelli d'Italia Corato_ e _La Repubblica delle Lettere_ organizzano una serie di incontri - gratuiti e aperti a tutti - per approfondire le *norme principali della Pubblica Amministrazione*. Il _Prof. Avv. Nunzio Fabiano_, già Segretario-Direttore generale del Comune di Como e professore a.c. Università dell'Insubria in materia di LLPP, parlerà del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) (D.lgs 267/2000), Le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990), il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. 33/2013). Invitiamo chi fosse interessato/a a partecipare a riempire il modulo che trovate al seguente link: https://forms.gle/CKaEcUzrQog6eKB57